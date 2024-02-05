Москва, 5 февраля, 2024, 09:58 — ИА Регнум. Единовременные выплаты добровольцам не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей для получения единого ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Речь идёт о единовременных выплатах добровольцам в связи с причиненным ущербом жизни и здоровью в результате участия в боевых действиях», — говорится на сайте правительства.

При этом ранее правительство приняло решение не учитывать доходы мобилизованных при оценке нуждаемости их семей для получения единого ежемесячного пособия.

Единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка ввели с 1 января 2023 года. Пособие могут получать беременные женщины, вставшие на учёт в ранние сроки, и родители детей до 17 лет. Выплата назначается семьям с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума на человека. В зависимости от ситуации в семье размер пособия на ребёнка может достигать 50, 75 или 100% регионального детского прожиточного минимума, а размер выплаты беременным — 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного гражданина.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года правительство выделило около 90 млрд рублей на выплату единого пособия на детей. Так, более 89,5 млрд рублей направят на выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка. При этом в проекте федерального бюджета на 2024 год на выплату единого пособия предусмотрели 1,3 трлн рублей.

Президент Владимир Путин 21 ноября назвал ключевыми стратегическими приоритетами России улучшение демографической ситуации, поддержку материнства и детства, обеспечение достойного уровня и качества жизни российских семей.

Помимо этого, в декабре 2023 года Путин предложил принять поправки в закон, чтобы все добровольцы были поставлены в абсолютно одинаковые условия и получали ту же поддержку. Позднее, в конце января 2024 года президент пообещал решить проблему с социальными выплатами, когда братья и сёстры погибших участников спецоперации получают пособия, а дети после 23 лет — нет.