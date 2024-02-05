Москва, 5 февраля, 2024, 09:58 — ИА Регнум. Россия находится на одном из лидирующих мест в мире по борьбе с табаком, а отечественное законодательство в вопросе борьбы с курением — одно из самых прогрессивных. Об этом 5 февраля рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

URA.RU/TASS

Как рассказал в интервью «РИА Новости» глава Минздрава, в российское законодательство ранее уже внесли ряд изменений в этой части, включая средства доставки никотина и использование вейпов, и в данный момент ведётся подзаконное регулирование в этом вопросе.

«Надо отметить, что в борьбе с табаком Россия занимает одно из лидирующих мест в мире», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 29 января кандидат медицинских наук, врач-терапевт Ирина Баранова рассказала, что курение является одной из пяти главных причин поражения сердечной мышцы. По её словам, никотин и табачные смолы сначала попадают в дыхательные пути курильщиков, а потом и в систему кровообращения.

Ранее в этот же день стало известно, что в России вновь вернулись к обсуждению полного запрета на продажу вейпов. Депутаты Государственной думы собираются внести в парламент соответствующий законопроект.