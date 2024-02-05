Южно-Сахалинск, 5 февраля, 2024, 09:46 — ИА Регнум. В Южно-Сахалинске водитель решил не ехать до конечной остановки и высадил девятилетнюю девочку посреди заснеженной трассы. Об этом сообщил Telegram-канал «ЧП, ДТП. Сахалин — Точка отсчета».

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Инцидент произошёл утром 5 февраля. По данным канала, школьница ехала от Дворца детского творчества до своего дома в Хомутово. На одной из остановок девочка осталась одна в салоне. Водитель не поехал по маршруту, а повернул на Железнодорожную и остановился напротив магазина «Азимут».

«Уже во время высадки он заявил, что в Хомутово не поедет», ― рассказала мать девочки.

В результате ребёнок оказался за километр от ближайшей остановки. По сведениям канала, там не ходил ни один автобус и не было тротуаров для пешеходов.

В прокуратуре Сахалинской области заявили, что начали проверку по факту инцидента.

«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства должностными лицами транспортной организации», ― говорится в сообщении надзорного ведомства в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 1 ноября в Екатеринбурге кондуктор высадила из автобуса десятилетнюю девочку из-за того, что у неё не прошла оплата по карте. По словам матери ребёнка, деньги на карте были, однако кондуктор отказалась проводить оплату через терминал, заявив, что боится потерять работу.

В Красноярске 11 января из городского маршрутного автобуса на тридцатиградусный мороз высадили двоих детей. Городской департамент транспорта начал проверку после этого инцидента. Мэр города Владислав Логинов указал, что высаживающего на мороз детей из автобуса перевозчика нужно лишать контракта.

В России в марте 2021 года вступил в силу федеральный закон, запрещающий высаживать детей из общественного транспорта. Закон приняли после ряда резонансных случаев, когда водители высаживали детей, не оплативших проезд, в малолюдных местах в мороз.

В Адыгее 31 января следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя, высадившего 15-летнюю школьницу из автобуса в морозную погоду. Инцидент произошёл 29 января в посёлке Яблоновский Тахтамукайского района. Водитель автобуса, следовавшего по маршруту Краснодар — Новая Адыгея, высадил подростка из автобуса из-за проблем с оплатой проезда.