Эр-Рияд, 5 февраля, 2024, 09:56 — ИА Регнум. Французский нападающий саудовского футбольного клуба «Аль-Иттихад» Карим Бензема жёстко отреагировал на критику в адрес аргентинского форварда команды «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси.

ТАСС/AP Photo/Matias Delacroix Лионель Месси

«Любой, кто критикует Лионеля Месси, ничего не смыслит в футболе», — процитировал его слова по этому поводу популярный аккаунт BeksFCB в соцсети Х (ранее Twitter).

Месси 4 февраля раскритиковали фанаты из Гонконга. По их словам, нападающий отказывался от просьб сфотографироваться и был необщительным, в отличие от других игроков «Интер Майами» и совладельца клуба экс-футболиста Дэвида Бекхэма.

Как сообщало ИА Регнум, 1 февраля саудовский клуб «Аль-Наср» разгромил команду «Интер Майами» в товарищеском матче со счётом 6:0. Эта игра могла стать последним противостоянием Криштиану Роналду и Месси. Однако португальский футболист из-за травмы не принял участие в матче, а аргентинец вышел на поле уже почти в самом конце игры и ничем не помог своей команде.

Роналду 21 января заявил, что вручаемая Международной федерацией футбола (ФИФА) лучшему игроку сезона по версии журнала France Football награда «Золотой мяч» теряет авторитет и доверие. По его словам, об этом свидетельствуют факты и цифры.