Лондон, 5 февраля, 2024, 09:33 — ИА Регнум. Британии необходимо перестать говорить о войне с Россией, так как Москва не является одним из врагов Лондона. Такое мнение 4 февраля высказал британский политик и лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен в эфире телеканала GB News.

AP/TASS

«Россия не наш враг. <…> Мы должны прекратить говорить о войне с Россией», — сказал он.

По словам британского политика, конфликт на Украине можно закончить путём переговоров. Куртен также призвал западные страны не обострять его.

«Ситуацию на Украине можно деэскалировать, завершить, если все соберутся за столом переговоров и обсудят мирные соглашения», — пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, 4 февраля китайское издание Global Times написало, что заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о России и Китае свидетельствуют о желании альянса развязать мировую войну. По мнению журналистов, таким образом генсек НАТО готовит общественное мнение к перерастанию украинского конфликта в войну.

Американская журналистка Кэндис Оуэнс 5 февраля заявила, что Западу стоит прислушаться к словам президента России Владимира Путина о причинах начала конфликта на Украине. Она отметила, что нельзя серьёзно обсуждать ситуацию в регионе без темы расширения НАТО на восток.

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин 25 января заявил, что западные страны своими заявлениями о «планах нападения» России на НАТО пытаются заставить Москву отказаться от целей спецоперации, однако этого не произойдёт.