Петрозаводск, 5 февраля, 2024, 09:25 — ИА Регнум. Трое сотрудников МЧС погибли при крушении вертолёта Ми-8 в Карелии, проинформировал 5 февраля глава региона Артур Парфёнчиков.

Amic.ru Ми-8

«Члены экипажа, сотрудники МЧС Вытегры Владимир Евсеев, Сергей Носов и Владимир Билида не обнаружены», — пояснил карельский губернатор.

Причиной ЧП, произошедшего накануне, 4 февраля, могли стать ошибка экипажа, погодные условия или неисправность техники, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

Ранее в МЧС известили, что обломки вертолёта, экипаж которого во время тренировочного полёта перестал выходить на связь, найдены в Онежском озере на глубине до 50 метров.

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«В Карелии спасатели МЧС России на снегоходах и судах на воздушной подушке обследовали акваторию в районе села Деревянное. Обломки вертолёта обнаружены в 11 км от берега», — пояснили спасатели.

В МЧС отметили, что вертолётом управлял «опытный экипаж с тысячами часов налета» и что за время работы в МЧС России он неоднократно привлекался к поиску и спасению людей в лесных массивах и водной акватории, тушению природных и техногенных пожаров.

Созданы оперативный штаб и комиссия по расследованию происшествия. К работам по поиску тел привлечено более 140 человек и 33 единицы техники. Для манипуляций под водой к работе подключили телеуправляемый аппарат «Фалькон», способный погружаться на 300 метров.

Первым главой субъекта РФ, откликнувшимся на ЧП в Карелии, стал врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов:

«Наша поддержка близким и родным членов экипажа, губернатору Артуру Олеговичу Парфенчикову и всем жителям Республики Карелия, руководству и сотрудникам МЧС России. Правительство Вологодской области готово оказать всю необходимую помощь в проведении поисковых работ, а также любое другое содействие, которое может потребоваться в связи с ситуацией».

Дело возбуждено по статье 263 УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.

Многоцелевой вертолет Ми-8АМТ — современная модификация вертолета Ми-8, предназначен для решения широкого круга задач: перевозки пассажиров и грузов, транспортировки крупногабаритных грузов на внешней подвеске, проведения поисково-спасательных операций, эвакуации пострадавших.

Как сообщало ИА Регнум, вертолёт Ми-8 Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС пропал с радаров в Карелии вечером 4 февраля. На борту находились три члена экипажа — капитан, второй пилот и борт-инженер. У судна не срабатывал аварийный маяк, информировали поисковики. Обломки хвостовой части вертолёта и большая прорубь найдены спустя несколько часов на самом озере в районе села Деревянное.

Ещё одно ЧП с Ми-8 произошло в середине января 2024 года в Брянской области: многоцелевой вертолёт Ми-8 ВКС России совершил аварийную посадку на участок трассы М-3. При посадке он зацепил линию электропередачи. Предварительная причина — техническая неисправность. Экипаж не пострадал.