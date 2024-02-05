Москва, 5 февраля, 2024, 09:19 — ИА Регнум. Экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожили опорный пункт украинской армии на донецком направлении. Об этом 5 феврали сообщили в Министерстве обороны России.

Кадр из видео

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«Штурмовая авиация уничтожила опорный пункт ВСУ на донецком направлении», — говорится в сообщении.

Уточняется, что удар по опорному пункту украинских войск произвели экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России, которые после этого осуществили противоракетный манёвр, выпустили тепловые ловушки и благополучно возвратились на аэродром вылета.

Как рассказал один из пилотов, по данным средств объективного контроля, в ходе удара цель поразили на все 100%.

Как сообщало ИА Регнум, 3 февраля Минобороны опубликовало кадры ударов российских вертолётов Ми-28 по опорным пунктам и живой силе украинской армии. Удары производили неуправляемыми авиационными ракетами, все цели были уничтожены.

Ранее в этот же день начальник пресс-центра российской группировки «Восток» Александр Гордеев рассказал, что военные ВС России пресекли четыре попытки ВСУ усилить передовые позиции и провести ротацию на южнодонецком направлении. По его словам, также армия России уничтожила два пункта временной дислокации и пункт управления беспилотной авиацией у Водяного.