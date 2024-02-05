Хабаровск, 5 февраля, 2024, 09:06 — ИА Регнум. Следовавший рейсом их Хабаровска в Николаевск-на-Амуре пассажирский самолёт готовится к аварийной посадке в аэропорту вылета. Об этом 5 февраля сообщил со ссылкой на источник Telegram-канал «112».

Илья Наймушин/РИА Новости

«Самолёт авиакомпании «Аврора» рейса Хабаровск — Николаевск-на-Амуре, готовится к аварийной посадке в аэропорту вылета», — говорится в сообщении.

Уточняется, что после взлёта у самолёта лопнуло лобовое стекло, после чего воздушное судно решили вернуть в хабаровский аэропорт. На борту самолёта находятся 69 пассажиров и четыре члена экипажа.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 5 февраля спасатели МЧС на снегоходах и судах на воздушной подушке обследовали акваторию Онежского озера в районе села Деревянное. Они обнаружили обломки вертолёта Ми-8 на расстоянии 11 км от берега.

Вечером 4 февраля в Карелии вертолёт Ми-8 пропал с радаров. Это произошло в ходе тренировочного полёта, на борту винтокрылой машины находились три члена экипажа.