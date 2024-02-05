Петрозаводск, 5 февраля, 2024, 07:56 — ИА Регнум. Уголовное дело возбудили после обнаружения частей пропавшего вертолёта МЧС Ми-8 на льду Онежского озера в Карелии. Об этом сообщили в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Максим Цуканов ИА REGNUM Вертолёт Ми-8

Дело возбуждено по статье 263 УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.

Следственные органы проводят осмотр места происшествия. Водолазы приступят к поиску вертолёта в Онежском озере.

Как сообщало ИА Регнум, Ми-8 пропал с радаров в Карелии вечером 4 февраля. Катастрофа произошла с бортом Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС в ходе тренировочного полёта.

В вертолёте находились три члена экипажа. Ранее у судна не срабатывал аварийный маяк.

Обломки фюзеляжа находились на льду озера, в 11 км от берега рядом с селом Деревянное Прионежского района Карелии.

К месту крушения выехала группу водолазов. Для работ под водой будет использоваться телеуправляемый аппарат «Фалькон», который может погружаться на глубину до 300 метров.

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