Наступивший 712-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием о подготовке Сенатом США компромиссного законопроекта по охране границы страны, помощи армиям Израиля и Украины. Из документа почти в 400 страниц, опубликованного 4 февраля на сайте комитета по ассигнованиям Сената США, следует, что общая сумма дополнительного финансирования составляет свыше 118 млрд долларов. Из них более 60 млрд предлагается выделить Киеву, что в три раза меньше, чем на охрану границ Штатов.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Власти Украины тем временем уже не отрицают и не скрывают, что из-за задержек поставок военной помощи в конфликте с Россией наступил «тупик». Глава киевского режима Владимир Зеленский в большом интервью первому каналу государственного итальянского телевидения RAI 4 февраля пожаловался на нехватку боеприпасов и современных технических средств.

Только на херсонском направлении за сутки 4 февраля Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишилась около 30 военных, одной артиллерийской установки, орудия и трёх автомобилей. В Минобороны РФ рассказали об экипаже ТОС-1А «Солнцепёк» группировки войск «Днепр», который уничтожил замаскированные позиции и пункт временной дислокации киевских боевиков.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.