Москва, 5 февраля, 2024, 07:19 — ИА Регнум. Оружие, которое западные союзники передают Украине, обнаружили на Ближнем Востоке и в Мексике, подтвердил ТАСС представитель силовых структур.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка оружия НАТО киевскому террористическому режиму

По его словам, поставленное ВСУ западное вооружение всплывало «у мексиканских картелей и палестинского движения ХАМАС».

Обнародование данной информации значительно повысило уровень недоверия со стороны Запада к Киеву. После скандала союзники усилили проверки коррупционной составляющей, связанной с поставками вооружения, заключил источник.

Как сообщало ИА Регнум, 30 января министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал страны, где нашли переданное Украине оружие. По его словам, западное вооружение выявили не только на Ближнем Востоке, в секторе Газа, но также и в ряде европейских стран. Так, нелегальные партии были зафиксированы в Финляндии, Швеции, Дании и Нидерландах, уточнил глава МИД РФ.

В Минобороны России отметили, что передаваемое Киеву вооружение попадает в руки террористов. Поставки оружия только затягивают конфликт и сказываются на стабильности как в Европе, так и в мире в целом. РФ не оставили других вариантов, кроме как устранить исходящие с территории Украины угрозы военным путём, подчеркнул министр обороны Сергей Шойгу.