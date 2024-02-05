Москва, 5 февраля, 2024, 06:59 — ИА Регнум. Россия придерживается традиционных ценностей в вопросе смены пола, такая позиция близка многим странам, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Минздрав России Михаил Мурашко

«Законодательство Российской Федерации в этом вопросе отвечает классическим ценностям, которые существуют в нашей стране. ВОЗ рассматривает разные мнения. Хочу сказать, что Российская Федерация не одинока в своей позиции», — сказал министр в интервью «РИА Новости».

Многие государства едины во мнении с Россией и придерживаются классического разделения полов — на мужской и женский, добавил Мурашко. Министр выразил надежду, что звучащие в России голоса будут услышаны во многих государствах.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года российское правительство утвердило правила выдачи врачебных решений о допустимости операций для лечения аномалий формирования пола у детей, генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей, и медицинских заключений о соответствии половых признаков признакам определённого пола.

В июле 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете смены пола в стране. Документ изменил закон об основах охраны здоровья россиян, дополнив его статьёй о запрете медицинских вмешательств и применения лекарств, направленных на смену пола, кроме случаев, вызванных медицинскими показаниями. Разрешение на проведение операций будут принимать комиссии подведомственных Минздраву организаций. Также законом установлено, что смена пола одним из супругов является причиной прекращения брака. Изменившие пол лица не смогут быть ни усыновителями, ни опекунами детей.