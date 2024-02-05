Петрозаводск, 5 февраля, 2024, 06:24 — ИА Регнум. Пропавший вечером 4 февраля вертолёт Ми-8 МЧС России обнаружен на месте крушения в Карелии, в Онежском озере.

Mchs.gov.ru Вертолёт Ми-8

В ведомстве сообщили, что обломки, в частности части фюзеляжа, находились на льду озера, в 11 км от берега рядом с селом Деревянное Прионежского района.

«Глубина озера в месте обнаружения воздушного судна — от 40 до 50 метров», — добавили спасатели.

К месту крушения выехала группу водолазов. Для работ под водой будет использоваться телеуправляемый аппарат «Фалькон», который может погружаться на глубину до 300 метров.

Как сообщало ИА Регнум, Ми-8 пропал с радаров в Карелии вечером 4 февраля. Катастрофа произошла с бортом Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС в ходе тренировочного полёта.

В вертолёте находились три члена экипажа. Ранее у вертолёта не срабатывал аварийный маяк.

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