Москва, 5 февраля, 2024, 06:05 — ИА Регнум. Для повышения мобильности ВСУ применяют урезанную версию зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot американского производства, поделился мнением военный аналитик, специалист по системам противовоздушной обороны Алексей Леонков.

Ministerie van Defensie ЗРК Patriot

«ВСУ используют урезанную до огневой секции версию ЗРК Patriot, состоящую из двух пусковых установок, мобильного командного пункта и многофункционального радара сопровождения цели и наведения ракет. Все они смонтированы на полуприцепах», — рассказал «РИА Новости» эксперт.

По словам эксперта, такой урезанный состав позволяет оперативно перебрасывать комплекс в разные места. Как правило, в один комплекс Patriot в огневой батарее полного состава входят 6–8 пусковых установок, несколько прицепов с радиолокационными станциями, командный пункт управления огнём и другие средства.

По словам Леонкова, именно в таком виде, вероятно, и был переброшен Patriot в Харьковскую область для поражения российского Ил-76 с украинскими пленными.

Как сообщало ИА Регнум, Алексей Леонков считает, что Украинские террористы для поражения Ил-76 в Белгородской области получили данные для ЗРК Patriot через западную систему Link-16, которая используется США и странами НАТО. Выпустивший две ракеты по самолёту комплекс работал без радиолокационной станции обнаружения, добавил аналитик. Ил-76 отслеживался в реальном времени системой пассивной радиотехнической разведки, от неё данные поступили уже в Link-16.

Российский Ил-76, перевозивший 65 украинских военнопленных, был сбит 24 января в Белгородской области. В результате погибли все, кто находился на борту, в том числе российский экипаж из шести человек и три сопровождающих офицера. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Москва настаивает на международном расследовании крушения транспортного самолёта. При этом желающих из международных организаций нет, констатировал российский лидер.