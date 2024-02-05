США нанесли удары по крылатым ракетам хуситов в Йемене
СЕНТКОМ: США нанесли удары по крылатым ракетам хуситов в Йемене
Вашингтон, 5 февраля, 2024, 06:00 — ИА Регнум. Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) сообщило, что военные серией ударов атаковали пять крылатых ракет мятежников-хуситов из движения «Ансар Аллах».
«Силы СЕНТКОМ в целях самообороны осуществили удар по крылатой ракете хуситов», — написало в социальной сети X военное ведомство.
Ударам подверглись четыре противокорабельные крылатые ракеты в Йемене, каждая из которых была готова к пуску по кораблям в Красном море.
Как сообщало ИА Регнум, вооруженные силы Соединённых Штатов и военные Британии нанесли очередную серию ударов по объектам хуситов из йеменского движения «Ансар Аллах» 4 февраля.
Массированной атаке подверглись провинции Ходейда и Саада. Не менее 11 ракет было выпущено по территории порта Рас-Иса и городу Эз-Зайдия в провинции Ходейда, ещё четыре удара пришлось по административному центру провинции Саада.