Москва, 5 февраля, 2024, 05:40 — ИА Регнум. В Минобороны РФ рассказали об экипаже ТОС-1А «Солнцепёк» группировки войск «Днепр», который уничтожил замаскированные позиции и пункт временной дислокации киевских боевиков.

Василий Иванов ИА REGNUM ТОС-1А Солнцепек

Операция российских военных успешно прошла на правом берегу Днепра в Херсонской области.

«Солнцепеки» работают чаще ночью, так как это более безопасно и создает дополнительный эффект неожиданности для противника», — пояснили в военном ведомстве.

За сутки 4 февраля украинская армия на херсонском направлении лишилась около 30 военных, одной артиллерийской установки, орудия и трёх автомобилей. На запорожском — примерно 45 военнослужащих, двух автомобилей, орудия Д-20 и боевой машины РСЗО «Град».

Как сообщало ИА Регнум, украинская армия в связи с нехваткой личного состава и вооружения отдаёт инициативу в ведении боевых действий российским военным, пытаясь удержать позиции. Об этом написала 4 февраля газета The New York Times.

По утверждению авторов, ВСУ, отдав инициативу России, «теперь окапываются», пытаясь сохранить свои позиции. На некоторых участках фронта ВС РФ способны использовать в пять раз больше снарядов, чем противник.

Украинцы пытаются заменить артиллерийские удары атаками дронов-камикадзе, но эта тактика не столь эффективна.

Изменить ход контрнаступления ВСУ не помогло бы даже современное американское оружие, поскольку Вооружённые силы России построили оборону, которую невозможно прорвать, считает американский политолог и колумнист Стивен Биддл.