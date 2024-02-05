Донецк, 5 февраля, 2024, 05:29 — ИА Регнум. В случае увольнения главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного кардинальных изменений на фронте ждать не стоит, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Официальный сайт Главы ДНР Денис Пушилин

«Как отразится возможное изменение руководства вооружёнными формированиями Украины? Наверняка отразится. Но столь существенных или разительных изменений я со своей стороны не вижу», — сказал глава ДНР в беседе с «РИА Новости».

По его словам, дончане в первую очередь рассчитывают не на ухудшение ситуации на оставшейся части Украины, а на мощь российской армии и её военнослужащих, руководства России, принимающего соответствующие решения.

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о планах сменить управленческий аппарат страны, в том числе главкома ВСУ Валерия Залужного. Он уточнил, что под перезагрузкой кадров имеет в виду не одного человека, а направления руководства Украины.

Денис Пушилин 4 февраля в программе «Москва. Кремль. Путин» заявил, что для прекращения обстрелов территории ДНР следует отодвинуть украинскую армию на 150 км. Это необходимо судя по возможностям поставляемого Киеву западного вооружения, добавил глава ДНР.