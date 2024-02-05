Москва, 5 февраля, 2024, 05:25 — ИА Регнум. Группа депутатов Государственной думы готовит поправки в Воздушное законодательство РФ. Речь идёт о новом обязательстве для авиаперевозчиков: им запретят рассаживать родителей и детей в самолётах. Об этом «Известиям» рассказала первый зампред комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

PublicDomainPictures Самолет

Как пояснила парламентарий, разработка законопроектов находится в самом начале.

Отмечается, что депутаты пока не определили, до какого возраста должен быть актуальным запрет на рассаживание детей от родителей. Предлагается несколько вариантов, например, для детей до 12 или 14 лет, а в случаях инвалидности — до 18 лет. При этом для родителей такая норма должна быть бесплатной даже в случае с лоукостерами.

Депутат считает, что дети должны лететь с родителем рядом, чтобы в случае необходимости ребёнок был в безопасности и под присмотром.

Сейчас авиакомпании по-разному решают этот вопрос: некоторые из них «привязывают» билет ребёнка к тому родителю, который первым сделал бронь, другие — к тому, кто в последнюю очередь оформил её, рассказала парламентарий. Причем авиаперевозчики могут по-разному трактовать совместную рассадку — некоторые считают, что «если ребёнок и взрослый сидят через проход, то в принципе они сидят рядом», уточнила Татьяна Буцкая.

Этот подход компании зафиксировали в своих правилах перевозки пассажиров. Правда, за его нарушение для авиаперевозчиков не следует никакой ответственности. Такие рекомендации перевозчики получили от Генпрокуратуры в конце 2023 года.

Как сообщало ИА Регнум, в России после многочисленных жалоб и обращений СМИ Генпрокуратура занялась проверками соблюдения авиакомпаниями и аэропортами прав пассажиров с детьми. Прокуроры выяснили, что случаи нарушения закона авиаперевозчиками оказались довольно часты. В частности, детей и родителей в самолётах рассаживали отдельно.

После вмешательства Генпрокуратуры в правила перевозок авиакомпаний были внесены изменения, направленные на защиту прав детей.

Рекомендации перевозчики получили от Генпрокуратуры в конце 2023 года — теперь предоставляется выбор, с кем из сопровождающих будет лететь ребёнок.