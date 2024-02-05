Гаага, Нидерланды, 5 февраля, 2024, 04:57 — ИА Регнум. О нападении российских сил на страны Европы, о чём в последнее время настойчиво стали говорить военные эксперты на Западе, речи быть не может. У Москвы нет никакого интереса воевать со странами НАТО. Об этом «РИА Новости» сказал новый посол России в Нидерландах, постпред при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин.

https://en.wikipedia.org Штаб-квартира ОЗХО в Гааге

В подтверждение своих слов дипломат напомнил высказывание президента Владимира Путина, который недвусмысленно заявил, что у России нет интереса воевать со странами альянса.

«Нет никаких территориальных разногласий, никакого геополитического или экономического смысла», — процитировал Путина Тарабарин, добавив, что западным политикам именно этим надо руководствоваться при выстраивании отношений с Россией.

Посол пояснил, что политики и военные Запада не могут этого допустить, им важно запугивать людей, поддерживать антироссийскую паранойю, чтобы оправдать перед соотечественниками огромные денежные вливания в украинский конфликт.

Как сообщало ИА Регнум, НАТО и мировой общественности необходимо подготовиться к войне с Россией, написала ежедневная британская газета The Telegraph со ссылкой на заявление главы военного комитета НАТО Роба Бауэра. Представитель Североатлантического альянса подчеркнул, что «столкновение» с РФ произойдет в ближайшие 20 лет и есть необходимость в модернизации промышленности для ускорения процесса производства оружия и боеприпасов.

Бывший американский дипломат, экс-помощник госсекретаря США Мэтью Брайза считает, что некоторые страны НАТО могут в частном порядке решиться на отправку своих войск на Украину.

С точки зрения заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрия Новикова, на Украине возможно усиление активности НАТО. Участие альянса будет и дальше сводиться к финансированию киевского режима, к поставкам вооружения, снабжению разведывательной информацией, сказал он. При этом в ближайшее время первоначальные цели НАТО по созданию очага напряжённости в Восточной Европе и попытки ослабить Россию пересмотрены не будут, предположил 4 января Новиков.