Вашингтон, 5 февраля, 2024, 04:33 — ИА Регнум. Законопроектом Сената США в рамках поддержки Украины предусмотрено около $20 млрд на замещение собственных военных складов. Согласно документу, размер финансирования составляет треть от общей суммы помощи Киеву.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

В тексте говорится, что $19,85 млрд из всего объёма помощи Украине в $60 млрд планируется направить на «замещение вооружений и оборудования военных США», отправляемых ВСУ из запасов Пентагона.

Также сенаторы предлагают выделить Украине ещё порядка $13,8 млрд. В рамках данного пакета помощи Киев должен самостоятельно закупать новые вооружения и боеприпасы, но только от американских компаний военно-промышленного комплекса.

На цели военной подготовки, обмена разведданными и другие меры поддержки сенаторы предлагают отдельно предоставить Украине $14,8 млрд.

В рамках прямой бюджетной поддержки Украине предусмотрено $7,85 млрд, ещё $1,58 млрд — на помощь экономике, энергетической и транспортной сфере.

Как сообщало ИА Регнум, 4 февраля пресс-служба Белого дома распространила заявление президента США Джо Байдена, который поддержал законопроект Сената Конгресса о выделении дополнительного финансирования на помощь Украине и Израилю, а также ужесточение пограничного контроля. Байден призвал конгрессменов как можно скорее объединиться и принять соглашение.

Документ предусматривает выделение $118,28 млрд, из которых $60,06 млрд — на нужды ВСУ и $14,1 млрд — помощь Израилю.

По информации осведомлённых источников, переговорщики в Сенате также согласились наделить власти полномочиями значительно ограничить пересечение границы нелегальными мигрантами. Мера направлена на прекращение наплыва мигрантов. Она также ускорит процесс рассмотрения дел о предоставлении убежища, сроки рассмотрения заявки могут сократить с 10 лет до полугода.