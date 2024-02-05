Петрозаводск, 5 февраля, 2024, 04:23 — ИА Регнум. В Карелии спасатели МЧС на снегоходах и судах на воздушной подушке обследовали акваторию Онежского озера в районе села Деревянное. Обломки вертолёта Ми-8 обнаружены в 11 км от берега на глубине до 50 метров.

Mil.ru Вертолёт Ми-8

По информации спасателей, создан оперативный штаб и комиссия по расследованию авиакатастрофы. К поисковым работам привлечено более 140 специалистов и 33 единицы техники, а также водолазы центра спасательных операций особого риска «Лидер».

«Вертолётом управлял опытный экипаж с тысячами часов налёта. За время работы специалисты неоднократно привлекались к поиску и спасению людей», — добавили в МЧС.

Село Деревянное, где произошла авиакатастрофа, находится в Прионежском районе на берегу Онежского озера, менее чем в 30 км от Петрозаводска.

Как сообщало ИА Регнум, на льду Онежского озера спасатели обнаружили часть фюзеляжа от вертолёта Ми-8, который 4 февраля пропал в Карелии.

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Ми-8 пропал с радаров в Карелии вечером 4 февраля. Авиапроисшествие с участием воздушного судна Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС произошло в ходе тренировочного полёта.

На борту вертолёта находились три члена экипажа.

У пропавшего в Карелии вертолёта не срабатывал аварийный маяк.

В сентябре 2023 года вертолёт Bell212 компании Aerogulf из Дубая рухнул в море во время полёта. На борту находились два члена экипажа — пилот из Египта и пилот из ЮАР.