Петрозаводск, 5 февраля, 2024, 03:40 — ИА Регнум. На льду Онежского озера спасатели обнаружили часть фюзеляжа от вертолёта Ми-8, который 4 февраля пропал в Карелии. Об этом сообщили «Известия».

Алексей Колчин ИА REGNUM «Ми-8»

На льду Онежского озера обнаружили промоину и часть фюзеляжа от упавшего в воду вертолёта.

К месту крушения отправили группу водолазов, им предстоит работать на глубине 40 метров.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3864992" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, Ми-8 пропал с радаров в Карелии вечером 4 февраля. Авиапроисшествие с участием воздушного судна Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС произошло в ходе тренировочного полёта. Поисково-спасательная операция организована вблизи села Деревянное.

На борту вертолёта находились три члена экипажа.

У пропавшего в Карелии вертолёта не срабатывал аварийный маяк.

В сентябре 2023 года вертолёт Bell212 компании Aerogulf из Дубая рухнул в море во время полёта. На борту находились два члена экипажа — пилот из Египта и пилот из ЮАР.