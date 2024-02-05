В Онежском озере водолазы приступят к поиску упавшего вертолёта Ми-8
На Онежском озере в Карелии обнаружили часть фюзеляжа рухнувшего вертолёта Ми-8
Петрозаводск, 5 февраля, 2024, 03:40 — ИА Регнум. На льду Онежского озера спасатели обнаружили часть фюзеляжа от вертолёта Ми-8, который 4 февраля пропал в Карелии. Об этом сообщили «Известия».
На льду Онежского озера обнаружили промоину и часть фюзеляжа от упавшего в воду вертолёта.
К месту крушения отправили группу водолазов, им предстоит работать на глубине 40 метров.
Как сообщало ИА Регнум, Ми-8 пропал с радаров в Карелии вечером 4 февраля. Авиапроисшествие с участием воздушного судна Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС произошло в ходе тренировочного полёта. Поисково-спасательная операция организована вблизи села Деревянное.
На борту вертолёта находились три члена экипажа.
У пропавшего в Карелии вертолёта не срабатывал аварийный маяк.
В сентябре 2023 года вертолёт Bell212 компании Aerogulf из Дубая рухнул в море во время полёта. На борту находились два члена экипажа — пилот из Египта и пилот из ЮАР.