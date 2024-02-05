Сана, 5 февраля, 2024, 03:08 — ИА Регнум. Вооруженные силы Соединённых Штатов и военные Британии нанесли очередную серию ударов по объектам хуситов из йеменского движения «Ансар Аллах». Об этом сообщил телеканал Al Masirah.

Ibtimes.com Йемен

Массированной атаке подверглись провинции Ходейда и Саада. Не менее 11 ракет было выпущено по территории порта Рас-Иса и городу Эз-Зайдия в провинции Ходейда, ещё четыре удара пришлось по административному центру провинции Саада.

Как сообщало ИА Регнум, американские военные нанесли новый удар по противокорабельной ракете в Йемене 4 февраля. США и Великобритания нанесли новые удары по Йемену, используя воздушные и наземные платформы, включая истребители, при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады, Дании, Нидерландов и Новой Зеландии.

3 февраля США при поддержке Великобритании, Австралии, Бахрейна, Канады, Дании, Нидерландов и Новой Зеландии нанесли удары по 36 целям в 13 точках на территории Йемена, подтвердили в Пентагоне. Министр обороны США Ллойд Остин подчеркнул, что коллективное действие посылает хуситам чёткий сигнал о последствиях, если их незаконные нападения на суда продолжатся.

Американский политолог Скотт Беннет считает, что США нанесли удары на Ближнем Востоке после атаки на их базу в Иордании для отвлечения мирового внимания от своих внутренних проблем. Действия США не серьёзная военная эскалация, а «политический танец», театральная демонстрация от администрации президента Джо Байдена. Она преследует внутриполитические цели, добавил эксперт.