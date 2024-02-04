Рим, 5 февраля, 2024, 02:50 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский не оставил идею сменить политическое и военное руководство на Украине. Он в интервью итальянскому каналу RaI сказал, что думает о «перезагрузке» руководящих лиц страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

На вопрос об отставке главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного, Зеленский прямо не ответил, но и не опроверг слухи.

«Залужный? Нужна перезагрузка. Новый старт необходим. Я имею в виду что-то серьёзное, что касается не одного человека, а направления руководства страны. Я размышляю над этой заменой», — пояснил Зеленский.

Как сообщало ИА Регнум, слухи об отставке Залужного появились на Украине 29 января. Представители разных сфер разом заговорил о смене военного руководства. В минобороны Украины долго не комментировали ситуацию.

Британский журнал Economist, ссылаясь на источники, утверждал, что Зеленский предложил Залужному пост секретаря СНБО Украины, но тот не согласился. Отмечалось также, что Буданов от поста главкома ВСУ «отказался в последний момент».

Ситуация вокруг возможной отставки Залужного говорит о том, что киевский режим находится в агонии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По её словам, системы управления на Украине в принципе нет, там всё держится только вокруг кормушки, вокруг которой вся эта стая бегает, перемещаясь.