Москва, 5 февраля, 2024, 02:37 — ИА Регнум. Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала удары ВСУ по пекарне в Лисичанске и призвала Вашингтон вспомнить словах из Декларации независимости США — документа, положившего «начало существованию Америки как государства».

Дарья Драй ИА REGNUM Главный редактор RT Маргарита Симоньян

«И там такие чудесные слова, что все люди рождены равными и каждый имеет право на жизнь, свободу и поиски счастья. Что же ты, Америка, такая христианская когда-то, Америка, с абсолютно христианской этикой когда-то <…> отказываешь в поисках счастья, в свободе и в жизни этим людям, которые там живут? И всё, чего они хотят, — жить так, как они хотят. Как хотели соплеменники Мартина Лютера Кинга, как хотела Гарриет Бичер-Стоу, какой жизни она, будучи белой, хотела для чёрных. Ты вспомни хотя бы сама себя, Америка, и очнись», — сказала Симоньян в эфире «Воскресного вечера с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Речь шла об обстреле пекарни в Лисичанске в результате атаки ВСУ, в которой погибли 28 человек, в том числе один ребёнок, ещё 10 жителей были ранены.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ атаковали Лисичанск ракетами системы HIMARS днём 3 февраля. Удар пришёлся по пекарне, куда мирные граждане пришли за хлебом. Погибли 28 человек: 18 мужчин, девять женщин и один ребёнок. Шестерых раненых госпитализировали в Республиканскую клиническую больницу. Власти Луганской Народной Республики объявили 4 февраля днём траура по погибшим.

Удар ВСУ по Лисичанску стал доказательством преступной сущности Киева, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат отметила, что население стран Евросоюза должно знать, как используются их налоги — на них закупают смертоносное оружие, которое отправляют киевскому режиму для уничтожения мирных жителей. Захарова выразила надежду, что международные организации безоговорочно осудят киевских террористов.