Вашингтон, 5 февраля, 2024, 00:55 — ИА Регнум. Если российские войска пойдут в активное масштабное наступление, то правительство киевского режима спешно переберётся из Киева во Львов. Такое предположение высказал бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен в статье для сайта Weapons and Strategy.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

По мнению Брайена, «настоящий российский прорыв» не оставит властям Украины шансов выжить в Киеве.

«Уже есть признаки того, что правительство Украины планируется переместить на запад, возможно, во Львов, который находится недалеко от польской границы», — считает офицер.

Стивен Брайен отводит Польше одну из главных ролей в защите Киева. Также и Великобритания намерена «подставить плечо» в качестве отправки спецназа на помощь ВСУ.

«Война на Украине достигает точки перелома как по военным, так и по политическим причинам. Недостаток вооружений, большие потери, до 1 тыс. военных в день, означают, что ВСУ ограничены в своих возможностях. Всё это подрывает уверенность в том, что события на фронте находятся под контролем», — признал автор.

Как сообщало ИА Регнум, вооружённые силы Украины испытывают критическую нехватку боеприпасов на поле боя. Киев доносит эту информацию через американские СМИ, заявил депутат Верховной рады Егор Чернев.

12 января корреспондент Гуидо Шмидтке заявил, что ВСУ сократили применение артиллерии на 90% по сравнению с летними показателями. По его словам, это произошло из-за дефицита боеприпасов.

Вооружёнными силами РФ управляют опытные и образованные профессионалы, которые изучали военное дело. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис.

По его словам, российское политическое и военное руководство не склонно к риску, поэтому не делает необдуманных поступков.

Также Меркурис отметил, что российская армия продолжает сдерживать ВСУ, не давая им возможностей для перегруппировки и восстановления. Речь идёт не о больших наступательных операциях, а об уничтожении врага.