Петрозаводск, 5 февраля, 2024, 00:47 — ИА Регнум. У пропавшего в Карелии вертолёта Ми-8 не срабатывает аварийный маяк, сообщили оперативные службы.

Максим Цуканов ИА REGNUM Вертолёт Ми-8

«Сигнала от аварийного маяка вертолёта не было. Он не срабатывал», — приводит ТАСС заявление источника.

Известно, что на борту Ми-8 были три человека — капитан, второй пилот и борт-инженер. Пеленг сигнала аварийного маяка и поиск экипажа вертолёта затрудняют погодные условия.

Как сообщало ИА Регнум, вертолёт Ми-8 пропал с радаров в Карелии вечером 4 февраля. Авиапроисшествие с участием воздушного судна Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС произошло в ходе тренировочного полёта над Онежским озером. Поисково-спасательная операция организована вблизи села Деревянное.

В сентябре 2023 года вертолёт Bell212 компании Aerogulf из Дубая рухнул в море во время полёта. На борту находились два члена экипажа — пилот из Египта и пилот из ЮАР.