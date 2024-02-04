Вашингтон, 5 февраля, 2024, 00:21 — ИА Регнум. Бывший сотрудник комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) при администрации экс-президента США Дональда Трампа Майк Гилл погиб после нападения недалеко от Белого дома в Вашингтоне. Информацию подтвердили в местной полиции, супруга погибшего и сам бывший глава Белого дома.

Иван Шилов ИА Регнум Стрельба

По сообщениям правоохранителей, пострадавшего доставили в местную больницу, но спасти мужчину врачам не удалось. Нападение на Гилла произошло 29 января в 17:45 (30 января 01:45 мск). При этом полиция напрямую не указывала, что это касается бывшего чиновника.

Гилл скончался после того, как к нему в автомобиль сел злоумышленник и застрелил его. Полиция установила личность подозреваемого. 28-летний мужчина примерно через час после убийства попытался угнать ещё один автомобиль, затем он требовал ключи от машин у других водителей. Позднее злоумышленника нейтрализовали сотрудники полиции, уточнил телеканал Fox News.

Как сообщало ИА Регнум, в январе в результате стрельбы в американском городе Балтиморе (штат Мэриленд) погибли три человека. Ещё одного мужчину госпитализировали с ранением. Полиция не объявляла о задержании подозреваемого. Ведутся поиски злоумышленника.

С 1970 по 2017 годы включительно в американских школах за год происходило не более 60 происшествий с применением огнестрельного оружия. С 2018 года по 2023 год включительно ежегодно фиксировали по меньшей мере 115 аналогичных инцидентов. Чаще всего конфликты со стрельбой в школах в США происходили из-за «обострения споров».