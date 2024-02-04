Банги, 4 февраля, 2024, 23:48 — ИА Регнум. Войска Центральноафриканской Республики (ЦАР) при поддержке России отразили атаку суданских боевиков около горнодобывающего объекта в префектуре Вакага на севере страны, оповестила радиостанция ЦАР Lengo Songo.

«Вооружённые силы ЦАР и их российские союзники отразили <…> нападение вооружённых бандитов <…> на горнодобывающем объекте в деревне Маму», — говорится в сообщении.

Отмечается, что атаку совершила группировка суданских бандитов.

В ходе совместной военной операции был ликвидирован один из главарей группировки «Коалиция патриотов за перемены» Мохамеда Али по прозвищу Б-13, добавили на радиостанции.

Как сообщало ИА Регнум, 18 января посол РФ в Банги Александр Бикантов рассказал о переговорах по размещению российской базы в ЦАР. По его словам, появление сил РФ позволило бы укрепить безопасность в этой стране.

В настоящее время в ЦАР находятся 1890 российских инструкторов. Он подчеркнул, что власти республики хотят увеличить их количество, но конкретные сроки и возможная численность контингента пока обсуждаются, добавил дипломат.