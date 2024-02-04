Мелитополь, 4 февраля, 2024, 23:45 — ИА Регнум. Руководитель запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал «РИА Новости», что назначенный лидером киевского режима Владимиром Зеленским глава администрации подконтрольной Киеву части Запорожской области Иван Федоров был уличён ранее в хищении бюджетных средств и продвижении ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Рогов

Пог словам Рогова, Федоров, будучи мэром Мелитополя, получил говорящее прозвище «Белоснежка», он ничем не прославился, кроме хищения бюджетных средств, имитации бурной деятельности, продвижения ЛГБТ и активного участия в организации наркотрафика.

«Какие бы зеленский не принимал решения, временно оккупированная его боевиками часть Запорожской области будет освобождена, а назначенные им гауляйтеры либо сбегут, либо ответят по всей строгости российских законов», — заявил Рогов.

На данный момент под контролем России находится более 70% Запорожской области.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский подписал указ о внесении изменений в состав ставки Верховного главнокомандующего. Он включил в состав ставки главнокомандующего силами спецопераций Сергея Лупанчука.

Указ Владимира Зеленского об увольнении командующего силами специальных операций ВСУ Виктора Хоренко стал ударом по главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному. Такое мнение высказал генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос.

Верховная рада назначила главой Счётной палаты Ольгу Пищанскую, приближённую к семье Владимира Зеленского. Об этом 10 января сообщила депутат Ирина Геращенко и назвала назначение «позором и кумовством».

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что на Украине не станут бороться с коррупцией, так как в условиях беспорядка и беспредела киевскому режиму очень удобно пополнять карманы западной помощью. Эксперт добавил, что инфраструктура и экономика Украины стремительно разрушаются, при этом масштабы хищений со стороны киевского руководства только растут.

Экс-председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер в октябре признал, что Украина насквозь коррумпирована, а поэтому страна не присоединится к Евросоюзу.