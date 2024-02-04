Вашингтон, 4 февраля, 2024, 23:27 — ИА Регнум. Страны Евросоюза и «Большой семёрки» (G7) планируют использовать замороженные активы РФ в качестве залога для помощи в восстановлении Украины, сообщило 4 февраля агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Дарья Антонова ИА Регнум

По данным издания, рассматривается вариант использования более $250 млрд замороженных активов РФ. Предполагается, что союзники Киева могли бы продать долг, а затем предъявить России претензии по замороженным активам, если Москва откажется возмещать Украине ущерб, узнали журналисты.

Пока обсуждение плана проходит на техническом уровне, политическое решение не принято, говорится в статье.

Согласно информации источника, ряд участвующих в обсуждении стран хотят «продвинуться быстрее» в принятии решения по сравнению с другими.

Как сообщало ИА Регнум, американская газета Financial Times опубликовала материал о том, что власти Бельгии предложили G7 выпускать долговые обязательства для Украины, используя в качестве поддержки для погашения долга российские активы. Таким образом можно обойти юридические препятствия по конфискации активов, так как законодательной базы для этого в Евросоюзе нет, считает авторы инициативы.

Участники саммита Евросоюза 1 февраля утвердили предложение Еврокомиссии по использованию доходов от замороженных активов России для частичного финансирования программы бюджетной помощи Украине на €50 млрд на период до 2027 года. Из этой суммы €33 млрд будут переданы в виде кредитов, гарантированных из бюджета ЕС, и €17 млрд евро — безвозмездная помощь.

В МИД РФ 2 февраля выступили с заявлением, назвав использование Евросоюзом доходов от российских активов для финансирования помощи Украине банальным воровством.

С начала спецоперации на Украине Евросоюз и государства «Группы семи» заморозили около 50% российских валютных резервов — примерно €300 млрд. Около €200 млрд находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской компании Euroclear.