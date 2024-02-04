Вашингтон, 4 февраля, 2024, 23:17 — ИА Регнум. Бывший член палаты представителей США, политический комментатор республиканец Адам Кинзингер назвал журналиста Такера Карлсона предателем. Своё мнение он оставил в соцсети Х.

Иван Шилов ИА Регнум Такер Карлсон

Подполковник Военно-воздушных сил Национальной гвардии Кинзингер кратко прокомментировал приезд Карлсона в Россию.

«Он предатель», — написал Кинзингер, комментируя публикацию, в которой говорилось, что Карлсон приехал в Москву.

Как сообщало ИА Регнум, Карлсон приехал в Москву, чтобы взять интервью у лидера России Владимира Путина или у высокопоставленного члена правительства, если беседа с президентом не состоится. Это очень злит Белый дом, который не допускает в США альтернативных точек зрения, заявил политолог, американский специалист по связям с общественностью и экс-журналист The New York Times Джон Вароли.

Вароли обратил внимание на то, что власти США не хотят, чтобы американский народ слышал, например, как Путин 14 лет просил западных коллег не расширять НАТО на восток.

Коллега Такера Карлсона Дженсон Хинкл также предположил, что американский журналист находится в Москве, чтобы взять интервью у президента России.

Приезд Карлсона в Россию прокомментировали в Конгрессе США. Представитель Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила, что у демократов и подконтрольных им пропагандистов вызывает содрогание тот факт, что американский журналист возьмёт интервью у Путина.