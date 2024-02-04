Петрозаводск, 4 февраля, 2024, 22:45 — ИА Регнум. Вертолёт Ми-8 вечером 4 февраля пропал с радаров в Карелии, сообщили в МЧС РФ.

Максим Цуканов ИА Регнум

Инцидент с воздушным судном Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС произошёл в ходе тренировочного полёта над Онежским озером.

На борту вертолёта находились три члена экипажа. Вблизи села Деревянное организована поисково-спасательная операция. К месту стягивается группировка спасателей на снегоходах и судне на воздушной подушке. Кроме того, готовится самолёт Ан-26.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июня 2022 года с радаров пропал самолёт Ан-2, обнаружили его только 1 июля. Борт вылетел из местности под Якутском в пункт Вертикальный в Кобяйском районе республики. Перелёт усложняли погодные условия.

Члены экипажа вертолёта Ми-8, обнаружившие останки самолёта Ан-2 на склоне горы в Кобяйском районе, были удостоены благодарности от главы региона Айсена Николаева. Пилоты нашли тела членов экипажа самолёта и выжившего пассажира.