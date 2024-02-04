Лондон, 4 февраля, 2024, 22:24 — ИА Регнум. По причине поломки авианосец Великобритании HMS Queen Elizabeth отстранили от учений НАТО Steadfast Defender — 2024, сообщило 4 февраля командование флота.

U.S. Navy Авианосец ВМС Великобритании Queen Elizabeth

«В ходе обычной проверки до отплытия была обнаружена проблема с муфтой на гребном вале правого борта HMS Queen Elizabeth. В связи с этим судно не выйдет в плавание в воскресенье», — написала пресс-служба ведомства в соцсети X.

Изначально авианосец должен был встать во главе группы из десятков судов в рамках самых масштабных учений НАТО после завершения холодной войны. Место Queen Elizabeth займёт HMS Prince of Wales.

Как сообщало ИА Регнум, 24 января официальный представитель НАТО Дилан Уайт объявил о начале проведения 31 января учений Steadfast Defender — 2024. Манёвры продлятся до мая 2024 года. По легенде учений, на одну из стран военного блока нападает вымышленная страна с востока. В них будут участвовать 90 тыс. военных из 31 страны НАТО и Швеции. В ходе манёвров военные отработают приведение войск в боевую готовность, подготовку и оперативную переброску подразделений.

В конце января в материале британского журнала The Economist появилась статья, в которой говорилось, что британские вооружённые силы критически истощены из-за многолетних сокращений, нехватки квалифицированных кадров во всех видах войск и неэффективной системы закупок. В частности, военно-воздушным силам не хватает пилотов и инженеров, необходимых для эксплуатации большого парка самолётов, военно-морской флот вынужден вывести из эксплуатации старые корабли из-за нехватки экипажей.