Москва, 4 февраля, 2024, 22:03 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП в Махачкале, в котором пострадали несовершеннолетние, сообщила 4 февраля пресс-служба СК в своём Telegram-канале.

«Председатель СК России поручил руководителю СУ (следственного управления. — Прим. ред.) СК России по Республике Дагестан Беляеву Д. В. возбудить по данному факту уголовное дело», — говорится в сообщении.

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Как передавало ИА Регнум, 4 февраля автомобиль «Лада», в салоне которого находились трое детей, вылетел с дороги в канал в Дагестане и затонул. По предварительным данным, тренер вёз в машине своих воспитанников, не справился с управлением и съехал с трассы.

Тренер сумел выбраться из автомобиля и достал одного из мальчиков. Остальных двоих детей помогли спасти очевидцы. Несовершеннолетние успели наглотаться воды. Всех пострадавших госпитализировали.

Позднее источник в детской республиканской клинической больнице (ДРКБ) Дагестана уточнил, что один из двоих детей скончался.