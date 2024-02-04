Махачкала, 4 февраля, 2024, 21:55 — ИА Регнум. Один из детей, госпитализированных в детскую республиканскую клиническую больницу (ДРКБ) Дагестана после падения автомобиля в канал в пригороде Махачкалы, скончался, сообщил 4 февраля «РИА Новости» источник в медучреждении.

«Десятилетний мальчик скончался. У него несколько раз останавливалось сердце», — рассказал источник агентства.

Как передавало ИА Регнум, 4 февраля автомобиль «Лада», в салоне которого находились трое детей, вылетел с дороги в канал в Дагестане и затонул. По предварительным данным, тренер вёз в машине своих воспитанников, не справился с управлением и съехал с трассы.

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Тренер сумел выбраться из автомобиля и достал одного из мальчиков, следует из текста. Остальных двоих детей помогли спасти очевидцы ЧП. Они успели наглотаться воды. Всех пострадавших госпитализировали.

Заместитель главы Махачкалы Эмилия Раджабова уточнила в своём Telegram-канале, что пострадавшие — воспитанники городских спортивных школ. Они торопились на соревнования, когда случилось ДТП.