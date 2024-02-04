Техас, США, 4 февраля, 2024, 21:06 — ИА Регнум. Губернатор Техаса Грег Эбботт в эфире телеканала Fox News заявил, что его штат продолжит противостоять наплыву нелегальных мигрантов из Мексики.

Иван Шилов ИА Регнум

«На участке в городе Игл-Пассе в Техасе, который мы оснастили колючей проволокой, ранее границу переходили от 3 000 до 4 000 человек в день. За последние три дня мы в среднем фиксировали переход всего трёх человек», — рассказал он.

Эбботт заявил, что президенту США Джо Байдену «не следует останавливать это».

«Губернаторы более половины штатов объединились, чтобы поддержать очень важный тезис, который заключается в том, что американской конституцией нам даровано право на самозащиту, если штату неизбежно грозит ущерб или вторжение», — сказал он.

Губернатор счёл «очевидным», что Техасу грозит и то, и другое.

Как сообщало ИА Регнум, генеральные прокуроры 26 республиканских штатов США подписали обращение к Байдену и заявили, что Техас имеет законное право защищать свой участок границы с Мексикой. Инициатором обращения выступил Эбботт.

Власти Флориды, в свою очередь, заявили о намерении отправить около тысячи нацгвардейцев в помощь властям Техаса для урегулирования ситуации на границе с Мексикой. При этом губернатор штата Флорида Рон Десантис раскритиковал президента США в нежелании защитить от потока мигрантов южную границу Штатов и заявил, что если у страны нет границы, то она не может считаться суверенной.

2 февраля стало известно, что лидер демократов в Сенате Конгресса США Чак Шумер планирует провести голосование по законопроекту о границе с Мексикой не позднее 7 февраля.