Ижевск, 4 февраля, 2024, 20:46 — ИА Регнум. Российский актёр, заслуженный артист Удмуртии Алексей Агапов скончался через день после своего 50-летия, сообщила 4 февраля пресс-служба Государственного русского драматического театра Удмуртии на своём сайте.

«С прискорбием сообщаем, что 3 февраля ушёл из жизни заслуженный артист Удмуртии Алексей Агапов. Это огромная потеря для культуры республики, для всех зрителей», — сказано в сообщении.

Всего несколько дней назад артисты драмтеатра собирали деньги на подарок к 50-летию коллеги «и писали смешные пожелания», добавили в театре.

«Всего несколько дней назад зрители задавали вопрос, когда же Алексей Агапов вернётся на сцену? И ещё была надежда, что это может случиться», — сказано в некрологе.

О причинах смерти артиста не сообщается.

Агапов в 1998-м окончил Пермский Государственный институт искусства и культуры по специальности «актёр театра и кино», в 2003-м — Екатеринбургский Государственный театральный институт по специальности «режиссёр драмы». В 1999–2015 годах работал в Сарапульском драматическом театре, а с 2015-го стал актёром Русского драматического театра в Ижевске.

Актёр сыграл роли Хоботова в постановке «Покровские ворота» и Акопа в «Хануме», Ганнибала в «Странной миссис Сэвидж» и Полония в «Гамлете», Толстого в «Отрочестве» и Франсуа в «Ужине с дураком». Также он принимал участие в сериалах «Содержанки» и «Закон и порядок: Отдел оперативных расследований — 2».