Вашингтон, 4 февраля, 2024, 20:00 — ИА Регнум. Бывший американский президент США Дональд Трамп, претендующий на пост главы США на предстоящих выборах, заявил, что думает о кандидатуре в качестве вице-президента в случае своего избрания. Об этом политик сказал в эфире программы «Sunday Morning Futures» на канале Fox News.

Andrew Harnik /AP/TASS Дональд Трамп

Ведущая телеканала Мария Бартиромо спросила Трампа, когда он объявит о своем выборе на пост вице-президента, на что Трамп ответил, что объявит об этом «не в ближайшем времени».

«Это должен быть тот, кто сможет стать хорошим президентом», — сказал Трамп, имея в виду, что вице-президент исполняет замещает главу государства в определённых случаях.

При этом Трамп опроверг слухи, что якобы обращался с предложением стать вице-президентом в случае избрания к племяннику 35-го президента США Джона Кеннеди Роберта Кеннеди-младшего.

Как передавало ИА Регнум, ранее, 23 января, в эфире The Howie Carr Show Трамп заявил, что рассматривает сенатора от штата Южная КаролинаТима Скотта в качестве своего потенциального вице-президента.

В свою очередь американское издание The Hill написало, что среди других возможных кандидатов на пост вице-премьера — член палаты представителей Элиза Стефаник (республиканец от штата Нью-Йорк), а также губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм.

Вместе с тем Трамп ранее заявил, что не рассматривает кандидатуру своей соперницы по избирательной гонке, экс-постпреда США при ООН Никки Хейли.

В ноябре прошлого года Трамп в ходе интервью программе «Шоу Клэя Трэвиса и Бака Секстона» не исключил, что бывший ведущий телекомпании Fox News Такер Карлсон может стать кандидатом на пост вице-президента США в случае победы республиканца на президентских выборах, которые пройдут в ноябре 2024 года. Трамп отметил, что у Карлсона многочисленная аудитория, которая после его громкого ухода с Fox News только увеличилась.