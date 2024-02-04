* — физическое лицо, признанное иноагентом в РФ, внесён в список террористов и экстремистов; организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 4 февраля, 2024, 19:54 — ИА Регнум. Экс-депутат Госдумы Илья Пономарёв (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, внесён в список террористов и экстремистов) в 2022 году находился на «Азовстали» в Мариуполе и убеждал боевиков «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не покидать город, сообщили в ФСБ.

Курсков Евгений/ITAR-TASS Экс-депутат Илья Пономарёв (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

«В апреле 2022 года Пономарёв И. В. находился на территории завода «Азовсталь», где вёл активную пропаганду среди командного состава полка «Азов» о необходимости отстаивать подразделениями вооружённых сил Украины Мариуполя», — сказано в сообщении ФСБ.

Ранее в ведомстве также заявили о возбуждении против Пономарёва уголовного дела по статье о государственной измене.

Пономарёв принимает участие в деятельности «Легиона Свобода России», признанного в России террористической организацией, сообщили в ФСБ.

ФСБ продолжает следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия в отношении Пономарёва и его пособников на территории России, добавили в службе.

Как передавало ИА Регнум, в январе 2024 года источники СМИ в правоохранительных органах сообщили, что сотрудники Следственного комитета провели обыски у участников «Съезда народных депутатов» (организация признана нежелательной на территории РФ) в четырёх регионах. Обыски прошли в рамках уголовного дела, возбуждённого против Пономарёва.

В апреле 2023 года Генпрокуратура России признала деятельность иностранной неправительственной организации «Съезд народных депутатов», созданной в Польше в 2022 году, нежелательной на территории России. Также против Пономарёва было возбуждено уголовное дело о фейках о Вооружённых силах России.

Пономарёв покинул Россию в 2014 году после возбуждения против него уголовного дела о растрате. Он отправился в США, затем на Украину, где получил разрешение на временное проживание, а затем гражданство. Он регулярно выступает в украинских и западных СМИ с острыми антироссийскими заявлениями.