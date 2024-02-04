Берлин, 4 февраля, 2024, 20:06 — ИА Регнум. Европе необходимо создать собственный оборонительный союз, в котором французский ядерный арсенал обеспечит безопасность и «устрашение» России, заявил премьер немецкой федеральной земли Гессен Борис Райн, чьи слова приводит издание Bild.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы хотим сильного европейского союза по безопасности — с общей обороной, европейским ядерным зонтиком, безопасными границами и защитой нашей критической инфраструктуры», — сказал он.

Всего предлагаемая программа создания европейского оборонительного союза должна состоять из пяти пунктов, в ней, как сообщает издание, он призывает к созданию «боевой Европы».

Райн считает, что Европе стоит «устрашать» Россию самостоятельно, без участия США. Для запугивания он предложил использовать французские ядерные бомбы.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава итальянского МИД Антонио Таяни заявил, что ЕС нужны собственные вооружённые силы, чтобы помогать поддерживать мир и предотвращать конфликты на планете.

ЕС должен создать армию, чтобы быть готовым «к поддержанию мира, мониторингу и сдерживанию», быстрому и чёткому объединению усилий и оптимальному совместному расходованию средств, отметил он.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла предложение главы МИД Италии. Евросоюзу для начала необходимо позаботиться о гуманной охране своих границ, а также решить вопрос с разработкой собственной вакцины от коронавируса, прежде чем создавать собственную армию, сказала она.