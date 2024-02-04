Лисичанск, ЛНР, 4 февраля, 2024, 19:43 — ИА Регнум. Одного из раненых жителей Лисичанска, пострадавшего в результате удара вооружённых сил Украины (ВСУ) по городу, перевели из реанимации в обычную палату. Его состояние стабилизировалось, сообщила глава минздрава Луганской Народной Республики (ЛНР) Наталия Пащенко.

МЧС России/ТАСС

«Состояние одного мирного жителя, раненного 3 февраля в Лисичанске ЛНР из-за удара ВСУ и госпитализированного в Луганскую республиканскую клиническую больницу, стабилизировалось. Его перевели из реанимации», — приводит слова Пащенко ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, в ЛНР не рассчитывают на объективную оценку ООН обстрела Лисичанска со стороны военных киевского режима. Уполномоченный по правам человека в республике Виктория Сердюкова сказала, что за десять лет бомбёжек мирных жителей не было никаких проверок со стороны западных правозащитных организаций. Она считает, что этот раз не станет исключением и там просто примут этот факт, как информацию к сведению.

3 февраля ВСУ атаковали Лисичанск ракетами западной системы HIMARS. Удар пришёлся по пекарне, где мирные жители покупали хлебобулочные изделия. В результате прямого попадания снаряда в здание, погибли 28 человек, в том числе один ребёнок и беременная женщина, ещё десять госпитализировали с ранениями.