Доха, 4 февраля, 2024, 19:30 — ИА Регнум. Китайский футбольный клуб «Шанхай Шэньхуа», главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, одержал победу над бразильским «Сантосом». Встреча прошла 4 февраля в Катаре в рамках Кубка равноправия и завершилась со счётом 4:1.

Алексей Филиппов /РИА Новости Леонид Слуцкий

В составе «Шанхай Шэньхуа» голы забили полузащитник Жоау Карлуш и нападающие Сефас Малеле, Андре и Дай Вай-Цун. У «Сантоса» отличился форвард Уэсли Патати.

Ранее «Шанхай Шэньхуа» обыграл катарский «Аль-Духаиль» со счётом 1:0 в стартовом матче турнира.

Как сообщало ИА Регнум, 27 декабря Слуцкий стал главным тренером китайского футбольного клуба «Шанхай Шэньхуа». Он заключил трудовой контракт, детали которого пока не раскрывают, и сменил на этом посту китайского специалиста У Цзиньгуя.

Слуцкий покинул казанский «Рубин» в конце 2022 года. Ранее он тренировал московский ЦСКА, самарские «Крылья Советов», английский «Халл Сити», нидерландский «Витесс». Вместе с ЦСКА он трижды стал чемпионом России и дважды завоевал Кубок и Суперкубок России. С 2015 по 2016 год занимал пост главного тренера сборной России.