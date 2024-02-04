Будапешт, 4 февраля, 2024, 19:26 — ИА Регнум. Венгрия не будет накладывать вето на увеличение так называемого Европейского фонда мира, из которого финансируются поставки оружия на Украину, но сама не станет принимать участие в его работе, заявил 4 февраля министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Иван Шилов ИА Регнум

«Поставки вооружений для нас красная черта, мы не будем принимать в этом участие. Мы не можем и не будем мешать другим делать это. Они сами несут за это ответственность», — цитирует Сийярто пресс-служба МИД Венгрии.

Венгрия не стала накладывать вето на решение об увеличении фонда ещё на 5 млрд евро в 2024 году, Будапешт принял решение воздержаться и не брать на себя ни финансовой, ни политической ответственности за этот шаг ЕС, добавил министр. Венгрия не планирует менять свою позицию о недопустимости военных поставок, отметил он.

Как сообщало ИА Регнум, 1 февраля лидеры 27 стран ЕС одобрили выделение из бюджета Евросоюза 50 млрд евро Украине в течение ближайших четырёх лет. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что выделенные ЕС средства пойдут на поддержку «обанкротившегося» украинского государства, а не на закупки оружия для ВСУ. При этом лидеры Евросоюза в декларации по итогам того же саммита призвали ускорить поставки оружия на Украину.

3 февраля глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что главы МИД стран Евросоюза на неформальной встрече в Брюсселе не приняли решение по вопросу об оказании военной помощи Украине. Обсуждение вопроса предполагается продолжить на следующей встрече — 19 февраля.