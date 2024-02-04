Село Верхневилюйск, Якутия, 4 февраля, 2024, 19:37 — ИА Регнум. В якутском селе Верхневилюйск 4 февраля при пожаре погибли два ребёнка. Об этом сообщил МЧС России в Telegram-канале.

Официальный канал МЧС России

«Горел частный дом на 56 квадратных метрах. Из огня бабушка успела вынести только 6-месячного ребёнка», — сказано в сообщении.

По данным ведомства, к ликвидации возгорания привлекли 31 пожарного и 10 единиц техники.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Иркутской области в городе Усть-Илимске из горящего здания спасли двух человек. Сообщалось, что многоквартирный дом загорелся на улице Профсоюзной, площадь пожара достигла 400 квадратных метров. В борьбе с огнём участвовали 33 специалиста, было задействовано 12 единиц техники.

По данным МЧС РФ по Иркутской области, 30 жильцов сами покинули дом, двоим — мужчине и женщине — потребовалась эвакуация.

Ранее, в конце января, два человека погибли и один пострадал в результате пожара в деревянном доме в Белогорске Амурской области. Дом на улице Гагарина загорелся утром 26 января. К моменту прибытия пожарных пламя распространилось по всей площади.