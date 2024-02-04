Донецк, 4 февраля, 2024, 19:23 — ИА Регнум. Детский сад получил повреждения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка, сообщил 4 февраля мэр города Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале.

Анна Рыжкова ИА Регнум

«Вражескому обстрелу подвергся Куйбышевский район», — написал он.

По его словам, украинский снаряд прилетел на территорию детского сада № 382 на улице Куйбышева. Повреждения получили кровля и остекление здания, а также ограждение. Пострадавших в результате удара нет.

Помимо этого, в многоквартирных домах на улице Куйбышева повреждены фасады, остекление и внутренние сети отопления. Пострадали легковые автомобили и газовая труба частного дома.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 31 января назвал кровавым преступлением обстрелы мирных жителей со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Государственная дума 23 января приняла обращение к ООН об атаках украинских формирований по мирным гражданам на российских территориях. В документе указано, что депутаты выражают крайнее возмущение бесчеловечной политикой киевского режима, использующего варварские террористические методы в попытках запугать гражданское население приграничных российских территорий.

Парламентарии назвали обстрел рынка в Донецке 21 января украинскими военными ужасным и бессмысленным терактом, который продемонстрировал преступную сущность Киева и его идеологию ненависти, сопутствующую «бандеровскому культу смерти».