Вашингтон, 4 февраля, 2024, 19:08 — ИА Регнум. Вашингтон не будет вмешиваться, если глава киевского режима Владимир Зеленский решит уволить главкома ВСУ Валерия Залужного, заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CBS.

«Мы чётко дали понять, что не собираемся вмешиваться в это конкретное решение. Мы прямо заявили об этом украинской стороне», — сказал Салливан.

Он добавил, что США рассматривают кадровые решения исключительно прерогативой руководства Украины и украинского народа.

При этом чиновник Белого дома на вопрос о последствиях увольнения главкома ВСУ на положении на фронте отвечать не стал.

Как передавало ИА Регнум, слухи об отставке Залужного появились на Украине 29 января. Первым об этом заявил бывший депутат Рады Борислав Берёза. При этом украинские СМИ отметили, что Залужный отказался добровольно покидать свой пост.

По версии британских СМИ руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов отказался от предложения главы киевского режима Владимира Зеленского занять место главнокомандующего ВСУ.

Также не принял приглашение и командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. И якобы поэтому Зеленский не стал увольнять действующего главкома украинской армии Валерия Залужного.

По версии британской прессы, слухи об увольнении Залужного начали распространяться после того, как он на встрече с Зеленским заявил его советникам, что они рассматривают положение дел на фронте, скорее, позитивно, чем реалистично.

Вместе с тем киевские власти решились уведомить администрацию США о намерении Зеленского лишить Залужного поста. При этом в Белом доме пока эту кадровую инициативу никак не прокомментировали. Об этом сообщила The Washington Post со ссылкой на источники.

При этом увольнение главкома нанесёт ущерб «пошатнувшемуся» моральному духу в рядах Вооружённых сил Украины. Вместе с тем увольнение Залужного лишь докажет правоту конкурентов Зеленского, которые обвиняют его в политической ревности к главкому ВСУ, считают авторы агентства Bloomberg.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ситуация вокруг возможной отставки Залужного говорит о том, что киевский режим находится в агонии. Она отметила, что системы управления на Украине в принципе нет, там всё держится только вокруг кормушки, вокруг которой вся эта стая бегает, перемещаясь.