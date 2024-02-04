Белгород, 4 февраля, 2024, 19:03 — ИА Регнум. Дежурные средства ПВО уничтожили над Белгородской областью украинский беспилотный летательный аппарат, сообщили 4 февраля в Министерстве обороны.

«Около 18.30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — сказано в сообщении Министерства.

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