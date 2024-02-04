Москва, 4 февраля, 2024, 19:35 — ИА Регнум. Высказывания польских политиков об исторически российском Крыме серьёзно не изменят взаимоотношения Польши и Украины, но означают тактические разногласия. Об этом корреспонденту ИА Регнум сообщил политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов, комментируя слова президента Польши Анджея Дуды и вице-спикера сейма страны Кшиштофа Босака о том, что Крым до передачи в состав УССР долгое время находился в составе России и имеет для РФ особое значение.

Марина Каширская ИА Регнум

«Не нужно обольщаться, что подобные высказывания будут каким-то образом серьёзно способствовать изменению взаимоотношений между Польшей и Украиной особенно в плоскостях финансовой и военной поддержки Киева», — отметил эксперт.

Данное высказывание Дуды следует скорее всего рассматривать в рамках того конфликта, который сейчас происходит между чиновниками администрациями Польши и Украины, а также в контексте того, что Польша воспринимает себя в этой паре как ведущего игрока, а Украину — как ведомого, добавил политолог.

По его мнению, эти высказывания не повлияют на какие-то стратегические взаимоотношения сторон.

«Это все не более чем тактические недоразумения, которые так и надо воспринимать. То есть какого-то лавинообразного процесса, связанного с тем, что Польша отвернётся от Украины не будет», — уточнил Денисов.

Он отметил, что наиболее болезненными вопросами украино-польских взаимоотношений являются, с одной стороны, деятельность Украинской Повстанческой армии (УПА) (организация, деятельность которой запрещена в РФ), групп украинских националистов и те эпизоды геноцида, которые происходили во время Второй мировой войны, причём и с одной, и с другой стороны.

Если брать более ранний период времени, то можно привести огромное количество примеров, как польское государство захватывало украинские земли, фактически порабощая жителей тех территорий, которые никогда в Польше не воспринимались равноправными и всегда воспринимались как люди второго сорта, напомнил эксперт.

«Вот об этом бы не мешало украинцам вспоминать почаще в диалогах с польскими деятелями. Просто нынешняя политическая ситуация не подразумевает, что эти темы будут всё больше развиваться», — отметил политолог.

Он обратил внимание на то, что поляки начинают говорить об этих нерешённых исторических вопросах лишь тогда, когда у них возникают определённые сложности с Украиной. Вот сейчас, например, встали проблемы с украинской сельскохозяйственной продукцией и логистикой. В последние несколько месяцев они стали краеугольным камнем польско-украинских отношений, уточнил эксперт.

«И вот в этом контексте поляки сразу начинают вспоминать исторические кейсы, которыми можно как-то аргументировать свою позицию относительно Украины, что надо бы ещё украинцам и покаяться, чтобы уж совсем были идеальные взаимоотношения», — пояснил политолог.

По его мнению, хотя это и является манипуляциями, но так построена информационная политика польского государства относительно Украины.

«Поляки ждут от Украины исправление позиции в образовательной программе относительно УПА, националистических организаций, которые в Польше воспринимаются как террористические. Для Польши было бы оптимально, если на Украине вышло бы какое-нибудь постановление о том, что украинский народ берёт на себя вину за действия вышеуказанных организаций и соответственно извинялся бы перед Польшей», — отметил он.

Как передавало ИА Регнум, Дуда 3 февраля в интервью программе Kanal Zero на YouTube заявил о том, что Украине едва ли удастся вернуть Крым под свой контроль. Он напомнил, что до передачи в состав Украинской ССР полуостров находился в составе России, для РФ этот регион имеет особое значение. Позже его позицию поддержал вице-спикер сейма Кшиштоф Босак.