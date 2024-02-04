Бали, Индонезия, 4 февраля, 2024, 18:50 — ИА Регнум. Турист из России утонул на индонезийском острове Бали во время занятия сноркелингом. Об этом сообщил глава отдела по связям с общественностью местной полиции И Геде Сукадана.

Global Look Press/Xu Qin/XinHua

«Иностранный гражданин из России утонул сегодня утром на пляже Биас Тугель, деревня Падангбай, район Мангис, Бали. Перед смертью 37-летний турист занимался сноркелингом со своими друзьями», — цитирует заявление главы отдела Detik.

С его слов, погибший и его друзья решили отплыть от берега на значительное расстояние. Спустя 20 минут те потеряли из виду товарища и начали поиски. Тело россиянина удалось обнаружить лишь спустя полтора часа. Правоохранители не уточнили, что именно могло повлечь внезапную смерть российского туриста.

Сноркелингом называется вид плавания под поверхностью воды, не опускаясь на глубину, с маской, дыхательной трубкой и обычно с ластами.

Как сообщало ИА Регнум, Следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели шестилетнего мальчика в термальном комплексе в Челябинске. Ребёнок захлебнулся в бассейне. Туда он пришёл вместе с матерью, однако в момент гибели был без просмотра, уточнили в ведомстве.

Ранее СМИ сообщили о гибели туристки из России в Таиланде. 31 декабря скоростной катер с отдыхающими, среди которых была женщина, столкнулся со скалами у одного из островов. В результате ЧП пострадали семь человек.